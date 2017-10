Fara Dorin Chirtoaca, aflat in arest la domiciliu, Hramul a inceput, fara a da cep la buotiul cu vin. A fost inlocuit de Nistor Grozavu, care a impartit tribuna din fata Catedralei cu presedintele IGor Dodon - VIDEO

In acest an scenariul de hramul capitalei a fost diferit. Locul lui Dorin Chirtoaca a fost luat de primarul interimar, Nistor Grozavu, care a stat alaturi de Igor Dodon. Presedintele nu a stat la Hram. A plecat in graba, nu inainte de a tine un discurs inflacarat in fata catedralei.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Sunt ferm convins ca Chisinaul va straluci asa cum il stiam noi. Sunt ferm convins.”

Igor Dodon spune ca a venit la slujba asa cum o face deja de mai multi ani.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “-Domnul primar premedita ca o sa veniti aici si vorbea de un gust amar. - In ultimii 6 ani eu veneam in fiecare an aici, la slujba, incepand cu ora 8 jumate si evident ca am ramas si la sarbatoare si plec mai departe conform programului.”

“Pacat ca nu-i primarul si chiar nu a facut nimic. Sunt si meritele lui undeva. - Pai a venit presedintele Dodon. - El a venit din deplasare, ne felicita si gata.”

”Lasa sa vorbeasca Dodon cu dodonii lui.”

“Ne bucuram si de Dodon, cand trebuie.”

“Da, sa fie fericit la dansul acasa si cu Kremlinul, cu Moscova.”

In centrul atentiei a fost astazi Nistor Grozavu, care asemeni primarului a cutreierat standurile amenajate pe bulevardul Stefan cel Mare.

Nistor GROZAVU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Ati gustat din colac, ati baut vin, ati dansat si cu o mandra. - Da, de toate am facut.”

Nistor Grozavu spune ca nu stia ca va trebui sa imparta tribuna cu Igor Dodon si regreta ca Dorin Chirtoaca a lipsit.

Nistor GROZAVU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Cred ca primarul vazand sarbatoarea se bucura ca s-a reusit si fara prezenta lui.”

Si Pavel Filip anuntase ca va veni la sarbatoare, insa si-a anulat ulterior prezenta. Servicul de presa nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune motivul.

Dorin Chirtoaca se afla in arest la domiciliu de aproape 5 luni fiind vizat intr-un dosar de trafic de influenta si corupere pasiva. Ieri, acesta a felicitat orasenii printr-un mesaj pe facebook, enumerand reusitele sale care ar fi dus la modernizarea capitalei.