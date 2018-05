Fara frica de iubire - sloganul marsului care va fi organizat in aceasta sambata de comunitatea LGBT. Ce spun manifestantii - VIDEO

Anastasia DANILOVA, DIRECTOR EXECUTIV GENERDOC-M: "Comunitatea LGTB sunt oamenii, care locuiesc in Republica Moldova si depun eforturi pentru dezvoltarea tarii si mereu vor trai in aceasta tara si merita sa aiba drepturi egale. Unicul motiv este ca tot sunt oameni.”

Astazi reprezentantii comunitatii LGBT au inaugurat festivalul Moldova Pride, care va culmina sambata cu Marsul Solidaritatii, care in acest an se va desfasura sub genericul “Fara frica de iubire”. Organizatorii spun ca vor manifesta impotriva discriminarii de orice fel.

Alexei MARCICOV, FONDATORUL GENERDOC-M: “Daca de analizat asa atunci astazi pentru gay si lesbiene nu este loc in societatea noastra, pe urma o sa trecem la evrei, ca nu au loc in societatea noastra, pe urma o sa trecem la persoanele cu dizabilitati. In secolul 21 trebuie sa ne gandim la egalitatea oamenilor.”

Andrei Colioglo spune ca la inceputul lunii martie a anuntat public ca este gay, iar dupa asta au urmat un sir de umilinte.

Andrei COLIOGLO: “Oamenii au reactionat foarte agresiv. Primeam mesaje cu amenintari. Multi scriau ca ma vor viola, noi o sa te ucidem, vrem sa te ingropam. Altii scriau ca fac de rusine poporul, parintii.”

La inceput spune ca ia fost frica sa iasa din casa ca nu cumva cineva sa-si faca vreun rau, insa acum sustine ca se simte mai liber.

Andrei COLIOGLO: “Asta mi-a redat libertatea, parca mi-am luat o piatra de pe suflet. Este o taina nu spuneam la nimeni, niciodata, nicaieri mai ales cu parintii, prietenii, la lucru.”

Andrei Corioglo spune ca va participa sambata la marsul solidaritatii. Organizatorii nu au anuntat locatia. In anii precedenti manifestatia se lasa cu scantei si chiar violente. Anul trecut marsul s-a incheiat mai devreme.

De frica altercatiilor, participantii au fost urcati in autobuze cand de ei s-a apropiat un grup de enoriasi furiosi. In 2016 manifestatia a fost mult mai tensionata. Atunci s-a lasat cu imbranceli si oua aruncate in demonstranti. Mitropolia Moldovei a cerut primariei Chisinau sa nu permita comunitatii gay sa organizeze marsul. Solicitarea insa a fost respinsa.