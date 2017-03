Fara maine, dar harnic si optimist: Un tanar din Chiscareni, ramas fara ambele maini, si-a deschis o mica afacere ca sa-si poata intretine familia: “Sper sa am multe comenzi, ca sa pot munci - VIDEO

Si-a pierdut ambele maini, dar a gasit in sine o putere enorma de a iubi viata. Este povestea unui tanar de 27 de ani din Chiscareni, pe care un accident suferit in timp ce muncea, l-a lasat inca din clasa a 12-a fara brate. Acum este casatorit, are un copil si si-a deschis o mica afacere. Fabrica pavaj pentru sateni si in felul acesta incearca sa-si indestuleze familia. Cu cei 200 de lei primiti de la stat, ar fi murit de foame, el insa, munceste mult si cinstit ca sa le reuseasca pe toate.