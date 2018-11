Fara tarife de roaming pentru o zi, intre Romania si Moldova. Un document in acest sens a fost semnat de Pavel Filip si Viorica Dancila - LIVE VIDEO

Stirea se actualizeaza.

Pe data de 1 decembrie, cand este sarbatorita Marea Unire, tarifele de roaming vor fi anulate intre Republica Moldova si Romania.

Odata cu intrarea in vigoare a acordului, cetatenii din ambele tari, care calatoresc ocazional in statul vecin, vor putea suna si trimite SMS-uri la tarife nationale, iar tariful pentru navigarea pe internet va fi micsorat etapizat pana in anul 2022, conform procedurilor stabilite la nivel european.