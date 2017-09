Fara vize pentru moldovenii cu pasaport roman pe continentul american. Tratatul a intrat in vigoare

Bruxelles-ul şi Ottawa văd în acest acord “de nouă generaţie”, “cel mai ambiţios” semnat vreodată de UE, un “punct de referinţă pentru viitoarele acorduri internaţionale”.

“Acordul cu Canada va produse rezultate întermeni de locuri de muncă, de schimburi” comerciale, a insistat joi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, într-un discurs rostiit în faţa Comitetului Economic şi Social European. El a descris “rezistenţa” din Europa faţă de tratatele comerciale drept „incredibilă”.

“Nu spun că nu îmi pasă de rezistenţă şi îi ascult pe cei care dau dovadă de analiză – aproape complet eronată – în această privinţă (…), dar nu mă alătur ei”, a adăugat el.Intrarea în vigoare a CETA este “o ştire excelentă”, a scris pe Twitter premierul canadiat Justin Trudeau, apreciind că ţara sa va “avea numeroase avantaje”.

The CETA free trade deal with Europe takes effect today - and you'll feel the benefits in so many different ways. It's great news. pic.twitter.com/VWvl3P8DbG