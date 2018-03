Un troleibuz plin cu avocati o sa circule pe strazile din capitala. Juristii vor acorda consultatii juridice gratuite in cadrul proiectului: ”Farmacia Juridica in Moldova”. Cand si unde

Cetatenii din Republica Moldova vor primi consultatii juridice gratuite in cadrul unui proiect social cu genericul ”Farmacia Juridica in Moldova”. Acesta va fi lansat de catre Uniunea Juristilor din Estonia, in cooperare cu Departamentul de Cooperare al Ministerului de Externe al Republicii Estonia, Primaria municipiului Chisinau si BAA ”Efrim, Rosca si Asociatii” (ERA), scrie bizlaw.md.