Farsa de cosmar de Ziua Indragostitilor. O tanara a fost speriata grav de iubitul sau care si-a inscenat propria moarte - VIDEO

Eugen si prietenul sau, Igor au pus la cale un plan de-a dreptul terifiant. Tanarul si-a inscenat caderea in gol de la etaj.

Eugen SIRGHI, IUBITUL: "Am vrut sa o pun la incercare sa Vad eii da-l nabii sau intr-adevar o sa vad emotii."

Diana VASILEVA, IUBITA: "M-am dat jos si nio facut baf, da de unde sa ma mai sperii ca si asa nu mai simteam nimic."

Imediat dupa farsa a urmat cadoul de ziua indragostitilor.

Igor DONTU, PRIETENUL IUBITULUI: "I-o cumparat flori, un ursulet mai mare ca mine, mai inalt si mai bulfos."

Eugen SIRGHI, IUBITUL: "In ziua ceea nici nu-mi dadeea drumul, parca asa ma tinea, ca gata."

Pregatirea pentru farsa ce avea sa urmeze a fost si ea inregistrata. Eugen spune ca a apelat la ajutorul prietenilor, pentru ca isi facea grija ca iubita lui sa nu lesine sau sa faca un atac de cord de frica.

"Noi o sa vedem ketchup sau suc o sa punem acolo jos. O sa dam jos de acolo de la balcon si o sa se auda buh si o sa imi iasa lacrimile o sa inscenez si Diana o sa inceapa a boci."

La un moment dat iubita era cat pe ce sa se prinda, ea observand camera aprinsa.

"Da ce sta camera aprinsa? ...Diana o vazut camera aprinsa si noi am pus pasta de dinti aici si aici si o sa punem sub chepca asa."

Iar momentul dinaintea groazei fusese, mai degraba, un suras...

Diana VASILEVA, IUBITA: "Cand am auzit zgomote, tipete, credeam ca de obicei ei se joaca, se trantesc. Am iesit si eu la balcon sa ma uit. Cand m-am uitat de sus, s-o dus emotiile toate."

Iubitul fetei se gandeste deja la cererea de casatorie, care vrea sa fie la fel de surprinzatoare.

Eugen SIRGHI, IUBITUL: "Posibil la anul, cu o alta farsa, om vedea."

Intreaga scena a fost ulterior postata pe vloggul celor doi. Tinerii spun ca nu s-au asteptat ca video-ul lor sa ajunga viral. Eugen si Diana sunt impreuna de 4 ani si locuiesc in capitala.