Fast and Furios in PMAN: manevre periculoase, zgomot de motoare si fum din roti. Vezi cum s-a desfasurat Campionatul Mondial Bodyguard 2017, la care au participat agenti de paza din 19 tari - VIDEO

Intreaga nebunie din centrul capitalei a inceput cu proba "conducerea automobilului in conditii extreme". Bodyguarzii au avut de trecut printre jaloane, de accelerat, de oprit la milimetru si de virat la 180 de grade. Participantii din Qatar au doborat cateva jaloane.

Spectatorii au ramas surprinsi de maestria echipei din Ucraina, care a fost reprezentata de 5 femei. Sigure pe ele acestea au executat manevrele impecabil fara a da jos nici un jalon.

Cea mai asteptata a fost aparitia ofiterilor SPPS, care ne-au reprezentat tara la Campionatul Mondiala Bodyguard. In ropote de aplauze acestia au trecut perfect printre conuri scotand fum din roti.

A doua proba “escortarea pedestra” a pus pe jar spectatorii. A fost deschisa de ofiterii SPPS, care au prezentat un adevarat master-clas. Ei au simulat atacul asupra unei persoane oficiale, astfel ca nu s-a trecut fara impuscaturi si motoare incinse.

Pe langa urmele de frana lasate pe sosea, la un moment dat una dintre masini a scos un fum gros ca abia o mai puteai vedea de departe. Cand parea ca totul s-a terminat si-a facut aparitia agentul SPPS, Andrei Balan la volanul unui BMW. El a executat perfect cascadoria pe doua roti.



Andrei BALAN, OFITER SPPS: “Se utilizeaza o rampa pentru a arunca centrul de greutate a automobilului pe stanga. Jonglezi, prinzi masina.“

Cei prezenti au putut vedea cum procedeaza bodyguarzii profesionisti in diferite situatii. Una dintre probe a fost cea de escortare a unui oficial prin multime. Conform scenariului un atacator iese din public si se apropie de el.

Modul de interventie, organizare si pozitionare a garzilor de corp, reactia si corectitudinea interventiei au fost elemente punctate de juriu. Tot astazi in programul campionatului au fost incluse demonstratii de lupte corp la corp.

In urmatoarele 2 zile, echipele celor 19 tari participante printre care Austria, Bulgaria, China, Romania, Letonia, Serbia, vor avea de trecut si alte probe, dupa care va fi desemnata castigatoarea.

Anul trecut la Campionatul Mondial, echipa Serviciului de Protectie si Paza de Stat a ocupat locul 2, iar la Campionatul european al garzilor de corp din acest an de la Alba Iulia s-a clasat pe primul loc. Campionatul mondial Вodyguard este la a 8-a editie si in premiera are loc la Chisinau. Competitia este organizata de catre Federatia interationala de profil.