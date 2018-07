Fata de 17 ani care a avut de suferit, dupa ce o grenada a explodat in mainile unui prieten de-al sau, va fi externata in urmatoarele zile. Cui ii apartine casa in care a fost gasit proiectilul

Ea a avut insa nevoie de consiliere psihologica. Incidentul a avut loc ieri. Tanarul care se afla in vizita la fata a murit, dupa ce a activat din greseala o grenada gasita in dulapul locuintei pe care adolescenta o inchiria.

Politistii spun ca nu au mai gasit alte obiecte explozibile acolo, iar deocamdata nu stiu cui ii apartinea grenada.

Potrivit oamenilor legii, casa unde a avut loc totul ii apartine unei femei care locuieste acum in Rusia. Pana in 2012 acolo a locuit fratele femeii, care tot in acelasi an a murit.