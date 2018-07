Fata de 17 ani care a avut de suferit dupa ce o grenada a explodat in mainile unui prieten de-al sau a avut nevoie de consiliere psihologica: "Ce tragedie, cum a murit acest copil". Ce spun vecinii - VIDEO

“Ce tragedie, cum a murit acest copil.”

Vecinii povestesc ca fata si baiatul ar fi fost apropiati, iar el ar fi venit sa o ajute sa isi mute lucrurile in locuinta pe care parintii tocmai i-au inchiriat-o.

“Era prietenul fiicei ei. A venit sa ajute la strangerea gunoiului. Asta e tot ce stiu. De la tara a venit sa ajute si iata ce a patit.”

Grenada a explodat in mainile tanarului. El a fost dus la spital, dar din cauza ranilor grave a murit chiar pe masa de operatii.

“A fost invitat un chirurg din Chisinau, dar starea pacientului era intr-un soc traumatic avansat, cu tensiunea joasa de tot.”

Fata ramane internata, dar medicii sustin ca viata ei nu este in pericol si ca nu va ramane cu cicatrici.

Maria NEAMTU, SEF PEDIATRIE SCM BALTI: “Starea copilului este in afara oricarui pericol, se afla in sectia chirurgie, va fi consiliata psihologic.”

Anchetatorii au scotocit casa si spun ca nu au mai gasit niciun alt obiect explozibil. Incearca acum sa afle cui ii apartinea grenada.

Eugenia MOLCEANOV, OFITER DE PRESA IP BALTI: “S-a vorbit cu proprietara casei care ne-a explicat ca din 2013 ea traieste in Rusia. In casa nu a locuit nimeni, doar fratele ei. Casa a fost pusa la paza de stat.”

Potrivit oamenilor legii, fratele proprietarei a decedat in 2012 si ar fi fost bolnav psihic. Incidentul a avut loc ieri. Tanarul de 19 ani care se afla in vizita la fata a murit, dupa ce a activat din greseala grenada gasita in dulapul locuintei pe care adolescenta o inchiria.