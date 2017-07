Fata de la Chiscareni, care a refuzat diploma lui Dodon, si-a facut mandra profesoara de istorie prin gestul sau. Presedintia insista ca nici nu a chemat-o, in timp ce absolventa spune ca a fost invitata de socialisti - VIDEO

Mihaela UNGUREANU, ABSOLVENTA, LICEU CHISCARENI: "Ca si om il respect, pentru ca respect fiecare om, dar ca si presedinte eu nu-l consider neaparat presedintele meu, eu am alte prioritati, alte perspective, din cauza asta am si refuzat, eu fiind o romanca veritabila, nu ma onoreaza aceasta..."

Acesta este motivul pentru care Mihaela Ungureanu spune ca a refuzat invitatia de a participa la evenimentul organizat de Igor Dodon. A incheiat anul cu media 9,3. Fata sustine ca a fost telefonata sambata de o femeie, care a spus ca este de la organizatia locala a socialistilor de la Sangerei.

Mihaela UNGUREANU, ABSOLVENTA, LICEU CHISCARENI: "Eu nu spun minciuni, chiar m-a telefonat cineva..."

Dupa ce ieri, purtatorul de cuvant al presedintelui a spus ca ea nu a fost telefonata de nimeni, Mihaela a tinut sa demonstreze contrariul. Asa ca astazi a sunat-o pe cea care a invitat-o.



Gestul elevei care a refuzat o diploma de la presedinte a ajuns astazi pe buzele tuturor satenilor, toti i-au luat apararea fetei. Sunt mandri, mai ales, profesorii.

Presedintia se spala pe maini. Ion Ceban insista ca nimeni de la ei nu a sunat-o pe absolventa si habar nu are cine ar fi femeia care i-a facut invitatie.

Ieri, presedintele a inmanat 100 de diplome absolventilor care au incheiat studiile cu media mai mare de 9. Multi insa, au refuzat sa participe la eveniment, pentru ca nu ar impartasi ideile presedintelui.