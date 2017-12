Federatia de Tenis din tara noastra, despre retinerile din dosarul meciurilor trucate: "Cele patru persoane nu sunt angajati ai FTM. CNA nu a solicitat nicio informatie de la noi"

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: "Federatia de Tenis din Republica Moldova condamna trucarea meciurilor de tenis si pariurile in tenis. In legatura cu aceasta, comunicatul de presa publicat de CNA , FTM nu are nicio atributie vizavi de acest comunicat.

Reiteram ca cele patru persoane care au fost mentionate in mass-media precum ca sunt cercetate de CNA pentru trucarea meciurilor de tenis nu sunt angajati ai Federatiei de Tenis si FTM nu poate purta responsabilitate pentru actiunile si inactiunile persoanelor care practica tenisul.

Institutia noastra nu va ramane indiferenta de acest fenomen, trucarea meciurilor, este o incalcare destul de serioasa a legislatiei si a normelor in sport. Noi o sa intreprindem toate masurile necesare pentru a contracara astfel de actiuni ale oricaror persoane care au tangenta cu FTM.

FTM a facut demersuri oficiale catre CNA, insa nu a primit niciun raspuns vizavi de careva nume si persoane care au fost implicate in acest incident.





Cat despre Nichita Gluhoi, nu avem inregistrata asa persoana la FTM. Nimeni nu ne-a sesizat pe noi privind astfel de incalcari. Este un semn de alarma, ar trebui sa inasprim conditiile, cu guvernul, cu Comitetul Olimpic. Noi, la FTM, avem un singur antrenor. Din discutiile cu procurorul de caz, pana nu va fi o decizie finala nu vor fi difizate nume. Dupa definitivarea anchetei, daca vom fi sesizati de CNA, vom investiga acest caz."



Patru persoane au fost retinute de CNA, fiind suspectate ca aranjau meciuri de tenis si faceau astfel bani grei la casele de pariuri. Printre suspecti este si un antrenor al Federatiei Moldovenesti de Tenis, un antrenor privat si doi jucatori, spun ofiterii anticoruptie.

Potrivit Centrului National Anticoruptie, cele patru persoane ar fi trucat meciuri de tenis in Republica Moldova, dar si peste hotare. Unul dintre cei patru retinuti ar fi Nichita Gluhoi, antrenor al Federatiei Moldovenesti de Tenis. Oamenii legii spun ca suspectii convingeau jucatorii dar si antrenorii de tenis sa aranjeze anumite scoruri. Astfel castigau mii de euro la casele de pariuri.

Totodata, oamenii legii spun ca suspectii colaborau si cu alti antrenori si jucatori din Romania si Ucraina si faceau schimb de informatii. CNA mai spune ca ofiterii au fost sesizati de catre Federatia Internationala de Tenis, care la randul sau ar fi fost alertata de o tenismana de la noi, aflata la un meci in strainatate.

Ea ar fi primit mai multe mesaje de la antrenorul suspectat in care i se indica cu ce scor sa incheie meciul. Suspectii sunt retinuti pentru 72 de ore, iar la sfarsitul acestora se va decide daca vor fi plasati in arest sau eliberati.