Femei din capitala, batute si jefuite in ascensoarele blocurilor de un individ din Soldanesti. Victima: "Mi-a zis sa-i dau telefonul si m-a lovit in fata, apoi am cazut" - VIDEO

Potrivit poltiei, individul este banuit de savarsirea jafurilor in serie, in ascensoare si scarile blocurilor locative. Potrivit informatiilor acumulate preventiv, acesta ar fi atacat in mod barbar cel putin trei femei si le lasa fara gentile personale.

Omenii legii spun ca primul atac a fost inregistrat la sfarsitul lunii mai curent, cand politia a fost alertata de catre o femeie de 42 ani, spunand ca, ar fi fost jefuita de geanta dupa ce a intrat in ascensor.

Potrivit victimei, in geanta se afla telefonul mobil, carduri bancare, portmoneul cu bani si alte bunuri de pret. O alta victima in varsta de doar 16 ani, de asemenea in ascensor, a fost atacata violent si lovita cu pumnii in regiunea capului, fiind furata de telefonul mobil in valoare de 7 000 lei. A treia tinta a fost o domnisoara de 23 ani, cand a intrat in blocul locativ a fost atacata prin surprindere si agresata fizic, fiind furata de geanta personala.

In cadrul investigatiilor, victimele l-ar fi recunoscut pe barbat upa aspectul fizic si dupa hainele in care era imbracat in timpul atacurilor, acestea fiind depistate ulterior la domiciliu si ridicate conform procedurii.

Barbatul risca o pedeapsa cu inchisoare de la 5 ani pana la 7 ani.