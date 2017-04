Femeia care a fost luata pe sus din autocarul care urma sa o transporte la avion a fost amendata si nu a mai fost lasata sa urce la bordul aeronavei: A fugit fara a fi inregistrata

Politia de Frontiera vine cu urmatoarele precizari:



"Incidentul s-a intamplat ieri, in jurul orei 16.00, angajatii Sectorului Politiei de Frontiera Aeroportul International Chisinau au fost informati de catre o companie avia despre un pasager de la cursa aeriana Chisinau-Venetia, care incalca ordinea publica in zona sterila a Aeroportului. Sositi la fata locului politistii de frontiera au identificat o moldoveanca cu doi copii, care se aflau in autocarul care urma sa transporte pasagerii spre aeronava si care era in conflict cu agentul de deserive a companiei.

Reprezentantul companiei a explicat ca moldoveanca nu se conforma cerintelor de imbarcare a pasagerilor, pe motiv ca are surplus de bagaj pe care nu l-a inregistrat si nu vrea sa il achite. La solicitarile agentilor companiei de a prezenta pasaportul si remodela bagajele pentru a corespunde normelor stabilite de companie, doamna a ignorat solicitarile si a fugit in autocar fara a fi inregistrata. Dupa apelurile agentilor de a parasi autocarul si de a se conforma cerintelor, femeia a inceput sa strige si sa foloseasca cuvinte necenzurate in adresa reprezentantilor companiei.

Ulterior, Politia de frontiera a solicitat pasagerul sa coboare din autocar si sa inregistreze surplusul de bagaj, pentru ca fara procedura data nu este posibila imbarcarea in aeronava. Femeia a refuzat sa se conformeze injurand politistii. Totodata, poliţiştii de frontiera au fost anunţaţi de catre capitanul aeronavei precum ca persoanei nu i se permite la bord, indiferent daca va inregistra bagajul.

Aeronava era deja in intarziere cu circa 40 min, iar politistii de frontiera au fost nevoiti sa aplice forta fizica pentru a scoate pasagerul din autocar si a restabili ordinea publica.

Femeia s-a ales cu un proces verbal pentru incalcarea regulilor de regim in punctul de trecere aeroportuar, achitand pe loc o amenda de 300 de lei.

La rândul sau, pasagera a intocmit o explicatie in care a stipulat ca nu are careva obiectii la actiunile polistilor de frontiera, dar catre reprezentantii companiei pentru ca nu au explicat din start procedura de inregistrare a bagajelor."

CITESTE SI: Scandal pe aeroportul Chisinau. O femeie, luata pe sus din autocarul care urma sa o transporte spre avion. De la ce ar fi pornit totul - VIDEO