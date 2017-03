Femeia, care a ramas aseara fara 92 de mii de lei la iesirea dintr-o banca, ar fi fost jefuita de propriul iubit, care a fugit impreuna cu indivizii care i-au smuls geanta din mana - VIDEO

Astazi au aparut noi detalii in cazul jafului ce a avut loc aseara la Botanica. Potrivit politiei in momentul in care femeia a iesit din banca impreuna cu iubitul, geanta cu 92 de mii de lei ia fost smulsa din mana de catre doi indivizi, care au aluat-o la sanatoasa.

Impreuna cu ei, a fugit si iubitul. Femeia a spus politiei ca i-a recunoscut pe cei doi si ca ar fi amicii lui. Tanarul ar fi convins-o sa ia un credit pe numele lui, iar in gaj sa puna apartamentul sau.

Natalia STATI, PURTATOR DE CUVANT POLITIA CAPITALEI: “Ofiterii de investigatie interprind toate masurile de investigatie pentru stabilirea locului tanarului care a deposidat-o pe iubita lui de mijloacele financiare si pe ceilalti doi complici care au ajutat.”

Contactati de Pro TV, responsabilii de la banca de unde femeia a luat creditul ne-a spus ca, iubitul acesteia ar fi folosit acte false.

Vladislav STRIŞCĂ, SERVICIUL RELAȚII CU PRESA AL BĂNCII: “Banca a transmis toate actele necesare pentru intentarea unui dosar penal. Anumite acte pentru insusirea acestor bani au fost falsificate.“

Abia dupa ce se va face lumina in acest caz banca va decide cum va proceda in continuare. Daca va fi gasit vinovat iubitul fetei risca pana la 6 ani de inchisoare pentru escrocherie.