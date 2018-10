Femeia, care impreuna cu fiul ei de 4 ani, si-a pierdut viata in explozia de la Rascani era profesoara la Universitatea Ion Creanga. Prietenii familiei spun ca sotul a ramas singur si are nevoie de ajutor

Aceasta avea 30 de ani si era profesoare de limba romana la Universitatea Pedagogica Ion Creanga. Vestea despre decesul Nadejdei a lasat o durere enorma, spun colegii.

Prietenii familiei ne-au spus ca sotul victimei a ramas singur si are nevoie de ajutor. Potrivit lor, in momentul exploziei, barbatul impreuna cu sotia si copilul se aflau in apartament. Dupa deflagratie, toti trei au ramasi prinsi sub daramaturi. Pompierii au reusit sa-l scoata pe barbat de acolo si l-au transportat la spital.

Mesajul postat de institutie:

Femeia si copilul de 4 ani, care si-au pierdut viata in urma exploziei, sunt mama si fiu. Corpurile neinsufletite inca nu au fost scoase de sub daramaturi.

Potrivit politiei, cadavrele celor doi nu au fost inca scoase de sub daramaturi. De dimineata, nimeni nu mai are acces in blocul afectat de explozie. Salvatorii vor sa consolideze pana diseara constructia ca sa scoata de acolo corpurile celor doi decedati.



Accesul in zona blocului din bulevardul Moscovei 11/5 a fost inchis pentru toata lumea. Pompierii, impreuna cu angajatii unei companii de constructii, lucreaza ca sa intareasca imobilul. Ei vor sa intre ca sa curete locul si sa scoata cadavrele celor doua persoane decedate si sa se asigure ca nu mai sunt victime.

Seful IGP, Alexandru Panzari, a declarat ca pe langa persoanele despre care s-a anuntat deja ca ar fi decedat, mai este o batrana de la etajul 15 data disparuta.