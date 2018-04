Femeia, care si-a ucis iubitul cu toporul, a fost retinuta pentru 72 de ore. Ce spune politia. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Cei doi concubini locuiau de aproape trei ani in aceasta casa darapanata din satul Dubasarii Vechi. Vecinii spun ca din curtea lor se auzeau des certuri. Ultimul lor conflict, iscat noaptea trecuta, s-a incheiat tragic.

"Am inteles ca amandoi au baut si el a luat toporul si a sarit la ea bataie, apoi ea a luat toporul si i-a dat vreo doua topoare. "

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei doua noaptea. Barbatul in varsta de 47 de ani ar fi venit acasa baut si s-a luat la harta cu concubina sa, care la fel era in stare de ebrietate. Femeia a fost amenintata cu un topor de barbat, iar aceasta i l-a smuls din maini.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Dupa ce l-a lovit pe barbat de mai multe ori cu toporul in zona capului, acesta si-a pierdut cunostinta si a zacut pe prag pana dimineata. A doua zi, cand femeia si-a dat seama ce a facut a mers singura la sectia de politie din sat."

Femeia in varsta de 39 de ani a fost retinuta pentru 72 de ore de oamenii legii si le-a povestit ca, fiind in stare de ebrietate, nu si-a dat seama ce face. Satenii spun ca ambii concubini consumau des alcool.

"O cunosteati bine? -Pai da, daca locuim aici. Cand era treaza era ca lumea. Daca bea asa se certau tot timpul. El cica e din Corjova."

"A avut un copil si a murit. A mai trait cu un barbat, dar tot nu erau casatoriti. -Cu ce se intretineau? -Se ducea cu ziua la casele oamenilor si munceau. Totodata o mai hraneau."

"Ea a fost candva la politie si s-a plans ca a fost batuta. Am inteles ca l-a alungat, dar el iarasi a venit."

Acum, femeia este cercetata pentru omor si risca pana la 20 de ani de puscarie.