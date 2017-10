Femeia, cu un copil in brate, care a fost lovita de o masina cu numere guvernamentale pe strada Alba Iulia ar putea fi amendata. Ce spune politia - GALERIE FOTO

Politia a deschis o ancheta pe marginea cazului. Urmeaza sa fie audiati martorii accidentului.

Conform legislatiei in vigoare, daca soferul Skodei, in varsta de 36 de ani, va fi gasit vinovat, acesta risca 6 puncte de penalizare si o amenda de 1500 lei, iar femeia care a traversat strada neregulamentar si a fost lovita, ar putea primi o amenda de pana la 600 de lei.

Ieri, o femeie, in varsta de 36 de ani, cu un copil in brate, a fost lovita de o Skoda cu numere guvernamentale. In urma impactului violent, femeia a fost transportata la spital cu rani usoare. Copilul nu a avut de suferit.

Sursa foto: Facebook