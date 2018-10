Femeia de 32 de ani in apartamentul careia s-a produs explozia devastatoare, care a rapit cinci vieti, condusa astazi pe ultimul drum. A lasat in urma un copil de cinci ani. Ce spun rudele - VIDEO

Irina Vulpe ar fi trebuit sa fie astazi, la fel ca in fiecare zi de vineri, la salonul de frumusete la care lucra, iar seara sa si-o petreaca alaturi de baietelul ei. Dar soarta i-a fost alta. Astazi Irina a fost adusa in sicriu in fata blocului in care a copilarit. Verisoara ei Ana, ne-a spus ca tanara isi facea planuri si voia foarte mult sa-i asigure o viata buna fiului ei.

Ana, VERISOARA: “Ne-a socat intamplarea asta, a fost fata plina de viata, buna la suflet. Ne doare, ne doare tare. Baietelul inca nu stie, psihologii o sa lucreze cu el. E greu.”

Cu lacrimi in ochi a venit sa-si ia ramas bun si Elena o prietena de familie care o cunoastea pe Irina de mic copil. Isi aminteste cum alerga impreuna cu ea prin curte.

ELENA: “La inceput era o sansa, iar mai tarziu cand am auzit nu imi vinea a crede. Medicii au facut tot ce le-a stat in puteri s-au luptat pentru ea, dar organismul a cedat. Imi pare rau de baietel pentru ca o mama poate sa dea totul, dar...cat de tare nu ar iubi rudele, nimeni nu poate inlocui.”

“Ne este greu si pana acum sa constientizam. Niciodata nu mi-as fi putut imagina ca asta s-ar putea intampla. Ea era foarte pozitiva, sociabila. Intotdeauna ajuta oamenii, dar soarta este nedreapta.”

Irina a fost internata in spital imediat dupa deflagratie. Salvatorii spuneau atunci ca explozia s-a declansat in momentul in care ea a venit aca si a aprins lumina.

Femeia s-a ales cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost in coma timp de 10 zile, dar nu a rezistat si s-a stins in urma unui stop cardiac. A lasat in urma un baietel de 5 ani, pe care il crestea de una singura. Explozia de la Rascani s-a produs pe data de 6 octombrie. Cinci oameni au murit, iar sapte s-au ales cu rani, printre ei si un pompier care ramane internat in spital.