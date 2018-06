Femeia din capitala care este acuzata ca si-ar fi batut fiul de doi ani, nu va avea dreptul sa se apropie de el timp de 30 de zile

Victoria IONIȚĂ, ŞEF DPC BOTANICA: „Astazi instanta s-a pronuntat privind eliberarea ordonantei de protectie. Mama copilului nu are dreptul sa se apropie de copil. Dupa externarea in spital, copilul va fi in grija tatalui. In 30 de zile, organele de ancheta trebuie sa exameneze cazul. Vor stabili daca va fi pornit un dosar penal sau nu.„

Oamenii legii vor stabili daca mama si-a batut sau nu fiul in baza expertizei medico-legale. Politia ne-a spus ca s-a autosesizat si investigheaza cazul. Acuzatiile au venit de la sotul femeii care a publicat si fotografii. Copilul se afla acum in spital, iar mama sa spune ca el a cazut de pe tobogan.





VEZI SI: Un barbat din capitala isi acuza sotia ca l-a batut pe copilul lor de doi ani, iar acum micutul se afla la spital. De cealalta parte, femeia neaga totul si spune ca baiatul a cazut de pe tobogane - VIDEO