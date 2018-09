Femeia lovita in aceasta dimineata pe o trecere de pietoni din centrul capitalei e angajata a Ministerului de Interne

Accidentul s-a produs chiar in fata Ministerului Afacerilor Interne, acolo unde femeie lucreaza la Sectia Resurse Umane. Purtatorul de cuvant de la Spitalul de Urgenta ne-a spus ca femeia este internata in sectia de chirurgie, iar starea ei este de gravitate medie. Ea s-a ales cu cateva coaste rupte.

Accidentul a avut loc azi dimineata in jurul orei 08:00. Femeia in varsta de 30 de ani a vrut sa traverseze strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. La mijlocul drumului, aceasta a fost lovita in plin de un automobil.

La volanul acestuia se afla un barbat de 34 de ani, care le-a spus oamenilor legii ca nu a observat-o. Soferul urmeaza sa fie audiat pentru a fi stabilite circumstantele in care s-a produs accidentul.