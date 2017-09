"Ar fi cazut de pe o stanca". Femeia, care a disparut sambata in timpul unei excursii la Tipova, gasita fara suflare langa o cascada

Gheorghe Cavcaliuc, seful adjunct al IGP: "Cadavrul acestei femei a fost depistat in satul Horodiste din acelasi raion. A fost depistat intr-o zona greu accesibila unde sunt mai multe stanci si cateva cascade. Prima versiune a anchetei, dupa examinarea cadavrului este ca persoana respectiva a decedat in urma caderii de la inaltime. Cu aceasta versiune preventiva a fost deplasata la fata locului grupa operativa din cadrul Inspectoratului de Politie Rezina. In acelasi timp am invitat medicul legist care va face toate expertizele pentru a stabili care sunt cauzele care au provocat decesul doamnei respective. Persoana a fost gasita la o distanta de jumatate de kilometru de la locul acelui camping, unde erau si celelalte persoane. La operatiunea de cautare au fost implicati angajati ai IGP, salvatori si pompieri, administratia publica locala, care in consecinta au depistat cadavrul acestei femei."

Potrivit salvatorilor, cautarile au durat trei zile, iar astazi au gasit-o fara suflare. In afara de alpinisti si chinologi, astazi s-au implicat si peste 30 de salvatori.

Tanara, originara din Ialoveni, a disparut sambata, dupa ce a mers in excursie la manastirea Tipova cu un grup de 18 persoane, care s-a organizat pe o retea de socializare. Membrii grupului si-a dat seama ca tanara lipseste abia a doua zi. Tatal fetei ne-a spus ca martorii ar fi vazut-o in preajma altor turisti, dupa care ar fi urcat intr-o masina.