Femeile ar trebui sa munceasca, in medie, cu o luna mai mult ca sa ajunga la salariul barbatilor. Sunt datele unui studiu realizat de un ONG care se pronunta pentru egalitatea de gen - VIDEO

O femeie castiga annual, in medie, cu 11 mii de lei mai putin decat un barbat, ceea ce ar insemna un salariu lunar mai mic cu 950 de lei.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “In procente asta ar insemna o diferenta anuala de 15 la suta. Prapastia cea mai adanca dintre veniturile femeilor si cele ale barbatilor este in domenii precum asigurari, consultanta, finante sau IT. In sectorul tehnologiilor informationale, acolo unde salariile sunt printre cele mai mari, o femeie pierde cam 90 de mii de lei pe an fata de un barbat.”

Tendintele nu arata deloc optimist pentru femei, spun specialistii.

Andrei BRIGHIDIN, DIRECTOR CENTRUL FUNDATIA EST-EUROPEANA: “Femeile nu sunt reprezentate la toate nivelurile ierarhice ale companiei, cu alte cuvinte nu se regasesc in functiile manageriale de top, se regasesc mai mult la baza piramidei.”

Dumitru ROMAN, REPREZENTANT OFICIUL AVOCATUL POPORULUI: “Faptul ca femeile inregistreaza venituri mai mici afecteaza dreptul la protectie sociala in timp,/acces la diferite servicii care sunt contra plata, de sanatate, educationale, un nivel de trai corespunzator.”

Femeile sunt discriminate din punct de vedere financiar pentru ca nu ar oferi stabilitate angajatorului, cred cei care militeaza pentru egalitatea de gen.

Ian FELDMAN, PRESEDINTE CONSILIU PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA DISCRIMINARII: “Cu barbatii contractul se incheia pe 5 ani, cu femei pe un an, ca angajatorul sa evite plati de ingrijire a copilului.”

“Barbatii trebuie sa isi asigure mai bine familia, sotia mai are de crescut copii.”649_2477_01 “Salariul femeilor e pentru femei, dar salariul barbatilor e pentru familie, asa ca trebuie sa fie si mai mare.”

“Trebuie sa fii mai iute, mai isteata si razbati peste tot.”

Companiile care recruteaza personal pentru marile corporatii recunosc – angajatorii prefera barbatii in detrimentul femeilor.

Vasile MICLEUSANU, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT, COMPANIA DE RECRUTARE: “Pentru ca barbatii sunt mai flexibili din punctul de vedere al oreleor de munca si al implicarii in companie decat o femeie, pentru ca femeile trebuie sa ingrijeasca de copii, de familie.”

Ca sa scapam de aceasta problema, patronii ar trebui obligati prin lege sa arate public care sunt salariile pe care le ofera pentru fiecare functie, spun membrii ONG-urilor de profil.

Acestia sustin, insa, ca nu au inregistrat vreo plangere cu privire la discriminarea salariala de gen, intrucat acest lucru e greu de demonstrat, veniturile, fiind de obicei confidentiale. Datele facute publice astazi sunt colectate din informatiile pentru anul 2016 ale Biroului National de Statistica.

Analiza mai spune ca diferenta exista si la pensii, femeile primind cu 3 mii de lei mai putin. Studiul a fost facut de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” si a fost finantat din bani europeni.