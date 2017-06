Femeile de la sat invata cum sa fie super-mame. La cursurile de Mellow Parenting sunt sfatuite sa mai lase sapa si sa se joace sau sa ierte nazbatiile copiilor - VIDEO

Femeile de la sat sunt invatate cum sa fie mame cat mai bune. Un program imprumutat de la europeni si pus pe roate in mai multe sate din Moldova le incurajeaza sa lase din cand in cand treburile deoparte si sa se joace cu copiii, sa-i cuprinda cat mai des si sa le ierte nazbatiile. In felul acesta, Parteneriate pentru Fiecare Copil, ONG-ul care implementeaza proiectul, vrea sa reduca din marile probleme ale copiilor din Moldova - violenta in familie si neglijarea.