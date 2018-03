Femeile din Moldova sunt platite cu 14,5% mai putin decat colegii lor barbati - mold-street.com

Femeile castiga in medie cu 14,5% mai putin fata de barbati (85,5% din salariul mediu al barbatilor). Exprimata in valoare numerica, discrepanta constituie in medie circa 783 lei. Astfel, salariu mediu a constituit pentru femei 4.631,4 lei si pentru barbati - 5.414,4 lei, arata un raport facut public de Biroul National de Statistica (BNS), scrie mold-street.com.