Femeile gravide, cele care au nascut de curand si cele care alapteaza vor fi avantajate la locul de munca. Se propun modificari la Codul muncii - Bizlaw.md

Astfel, in cazul in care drept urmare a evaluarii riscurilor profesionale in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca, munca prestata de catre o femeie gravida, o femeie care a nascut de curand sau una care alapteaza se dovedeste a prezenta riscuri pentru securitatea sau sanatatea acesteia ori poate avea repercusiuni asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca, sa excluda influenta factorilor de risc asupra persoanelor mentionate.

Daca modificarea conditiilor de munca nu este posibila din motive obiective, acestor femei li se acorda o alta munca, astfel incat sa se evite expunerea acestora la factorii de risc identificati in cadrul evaluarii. in perioada activitatii la noul loc de munca i se mentine salariul mediu de la locul de munca precedent. Aceste norme se aplica inclusiv in cazurile in care graviditatea sau alaptarea intervin in perioada prestarii unei munci ce presupune influenta factorilor de risc, cu conditia informarii cuvenite a angajatorului.





