Femeile insarcinate, care nu muncesc, vor primi indemnizatie de maternitate. Parlamentul a votat proiectul de modificare a Legii indemnizatiilor - VIDEO

Potrivit ministerului Muncii, in tara exista peste 9 mii de femei in aceasta situatie. In medie o femeie va primi peste 17 mii de lei pentru 4 luni de concediu de maternitate. Pentru aceste modificari guvernul urmeaza sa aloce 182 de milioane de lei, bani din bugetul de stat. Pana acum femeile insarcinate care nu aveau un loc de munca nu primeau indemnizatie de maternitate.