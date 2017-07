Fenomenele meteo fac victime. Politia spune ca un barbat din Causeni a fost lovit mortal de fulger. Cadavrul a fost descoperit peste o zi de un localnic - VIDEO

Barbatul in varsta de 55 de ani locuia singur in satul Salcuta din raionul Causeni, sotia fiind plecata peste hotare, iar fiica la Chisinau. Localnicii spun ca in acea zi ploile au fost puternice.

“S-a auzit un vuiet strasnic si am crezut ca s-a aprins casa mea. Vecina mea m-a sunat si a spus cumatra eu am vazut o dunga alba si s-a prefacut intr-o cruce si a cazut in pamant.”

“Eu stateam cu cumnata aici si cand a trasnit o data si asa m-am speriat de tare.”

“Cu mobilul era si cand a fost detonatia, l-au detonat cu mobilul ca era la ureche. Fata l-a gasit a doua zi, cum a pus receptorul la ureche asa si era.”

Vecinii mai spun ca barbatul urma sa-si casatoreasca fiica in cateva zile.

“Acum spuneau ca trebuia sa aiba nunta pe 2 august, casatpreste nunta. Si iata si mort si s-a nimerit asa cum trebuie.”

Potrivit politiei din Causeni, incidentul a avut loc luni, iar cadavrul ar fi fost descoperit peste o zi de un vecin, care a si chemat politia. Oamenii legii afirma ca barbatul nu avea urme de moarte violenta, iar pe jumatate de corp erau arsuri. Expertiza medico legala urmeaza sa demonstreze daca barbatul a murit lovit de fulger.