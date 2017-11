Fermierii care iau la munca oameni cu ziua vor trebui sa plateasca impozit la stat. Mai exact, zilierii vor fi trecuti intr-un registru special al angajatorului. Ce inseamna asta - VIDEO

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: ”Este si un aspect care tine de micsorarea numarului care pot beneficia neargumentat de anumite subventii. Este vorba si de micsorarea numarului de plata a banilor in plic.”

Initiativa democratilor este inregistrata de mai bine de un an in legislativ. PD a discutat proiectul si la sedinta saptamanala. Potrivit documentului, cei care isi castiga painea de pe o zi pe alta, vor semna intr-un registru. Acolo va fi indicata si suma primita pentru munca. Fiind muncitori necalificati, nimeni nu-i va putea obliga sa lucreze mai mult de 8 ore, in plus vor fi si asigurati medical, spun democratii.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: ”Este vorba de acea perioada de sezon in care se lucreaza cu ziua, in contextul in care angajatorul nu poate si nu este logic sa semneze un contract clasic pe 12 luni.”

Ulterior, patronii vor prezenta datele din registru la Inspectia Teritoriala de Munca, fiind obligati sa plateasca un impozit la stat. Fermierii nu-si dau seama, cum va arata aceasta la modul practic. Se intreaba daca inspectorii fiscali vor umbla pe dealuri sa-i verifice. Mai mult, agricultorii zic ca aceasta procedura ar ingreuna angajarea zilierilor.

Alexei IVANOV, AGRICULTOR: ”Oamenii nu vor pur si simplu ca apoi ei zic ca pierd ajutoarele. Daca il pui sa vina cu pasaport, sa ii faci contract, asta e problema si nu o sa lucreze pur si simplu.”

Deputatii PD spun ca verificarile vor fi facute in baza sesizarilor. Dar intreg mecanismul urmeaza sa fie discutat in plen. Pentru ca initiativa democratilor sa devina realitate, proiectul urmeaza sa treaca de Parlament.