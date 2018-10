Fermierii din toata tara, invitati sa-si vanda fructele si legumele la targurile care vor fi deschise pe cateva strazi din capitala. Astfel, Ministrul Agriculturii vrea sa rezolve problema celor care se plang ca nu au ce face cu recolta - VIDEO

Cele trei targuri vor fi deschise chiar in strada, in fiecare sambata, de la ora noua dimineata pana seara tarziu. Ministrul spune ca la piata fructele si legumele sunt vandute in mare parte de intermediari care ridica preturile asa cum poftesc.

La targuri, insa, marfa va veni direct de la producatori, asa ca ar putea fi mai ieftina.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “Locuitorii din Chisinau vor putea cumpara produse la preturi accesibile. Avem targuri in trei sectoare ale capitalei.”

Pana acum, circa 100 de agricultori au anuntat ca vor veni la iarmaroace. Nicolae Ciubuc, care este de aproximativ o luna in fotoliul de ministru spune ca este constient ca fermierii nu prea au ce face cu roada care este destul de bogata in acest an. Solutii se cauta, sustine acesta.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “Reprezentati vinificatorilor au spus ca vor lua toti strugurii la procesare nu va ramane . Cu execeptia cand nu se afla fabrici alaturi. Avem mere multe.”

Si daca vanzari nu sunt, sa mancam mai mult, propune ministrul, care spune ca va dispune sa fie incurajat consumul de fructe si legume, inclusiv prin intermediul programului “Un mar pentru fiecare”. In cadrul acestuia, copiii din scoli si gradinite ar urma sa primeasca in fiecare zi cate cate un mar.