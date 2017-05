Fermierii moldoveni isi fac cu greu loc pe piata din Europa. Un producator de prune uscate din Orhei se plange ca nu are unde sa-si vanda marfa: din 50 de tone a vandut doar 3

VIDEO IN CURAND.

Simion TAUT, FERMIER PERESECINA: ”Le controlam, ne uitam atent, daca e moale si elastica, cat este umiditatea.”

Simion Taut are o uscatorie de prune in Peresecina, Orhei. Ecuatia este simpla: cumpara fructe cu 3 lei kilogramul, le usuca cu grija si le-ar vinde cu 20.

Speranta STATE, REPORTER PRO TV: ”Din 360 tone de fructe proaspete, fermierul a produs 50 tone de prune uscate. 27 raman in continuare in acest depozit, iar daca in 3-4 luni nu se gasesc cumparatori, atunci prunele trebuie uscate din nou, ceea ce inseamna noi cheltuieli.”

Simion TAUT, FERMIER PERESECINA: ”Am luat credit peste 1 mln de lei, am cumparat pruna, am uscat din credit am platit, salarii, impozit, transport, marfa, dar la realizare partenerii din Germania care aveam contract cu ei mi-au luat doar 3 tone jumate, atat, n-au mai vrut sa cumpere, au refuzat. -De ce? -S-au gasit pesticide.”

A incercat sa caute cumparatori si in Franta. Aceeasi poveste.

Simion TAUT, FERMIER PERESECINA: „Nu le-a placut pruna noastra. -De ce? -Sunt chimicate. Am fost si in Serbia si am vazut ce uscatorie au ei, nu-s mai performante ca ale noastre.”

Fermierul spune insa ca nu trateaza prunele cu pesticide, o fac insa producatorii direct in livezi.

Simion TAUT, FERMIER PERESECINA: ”In Europa se cumpara pruna, insa fructele nu trebuie sa fie tratate cu pesticide diferite, insecticide, pur ecologic. Europa solicita cantitati mari, insa la noi producatorii de prune nu-s pregatiti pentru a creste prune fara chimicate. Europa ne propune laboratoarele din Italia ca sa dam la analize, acolo fac pana la 500 de probe, toate chimicatele de pe glob le depisteaza. Capatand asa certificat cu rezultate negative, noi nu putem face exporturi nicaieri.”

Asa ca anul acesta Simion Taut a cautat cumparatori pentru prunele sale cum a putut.

Simion TAUT, FERMIER PERESECINA: ”Prin cunoscuti, am pus anunturi pe 999, pe site am anuntat, am gasit numere de telefoane.”

Autoritatile spun insa ca in situatia lui sunt putin sub jumatate din producatorii de prune uscate de la noi. Le lipsesc multe, spune viceministrul Agriculturii, care afirma ca partenerii externi le dau bani fermierilor ca sa se asocieze si sa aiba produse mai multe si mai calitative.

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Tehnologia omogena nu incepe de la uscatorie, dar in livada de prune, trebuie sa fie tehnologia, securitatea alimentelor, tratatrea, fertilizarea trebuie sa fie in parametri optimali, confirmat de ANSA, sub stricta supraveghere, 3- certificata intr-un organ de certificare european, 4, un efort de marketing comun.”

Colac peste pupaza. Anul trecut fermierul a primit o comanda de mar uscat, insa ghinion, la scurt timp administratorul firmei care comandase a fost retinut in dosarul licitatiilor trucate.

Simion TAUT, FERMIER PERESECINA: ”Am pregatit 5 tone jumate de mar, am dus o tona pe 4 decebrie si pe 8 a fost sistata intreprinderea, au fost arestati.”

Mai in gluma, mai in serios, autoritatile spun ca moldovenii exporta prune in Europa numai in anii in care producatorilor mondiali le merge rau.

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Noi lucram deja in piata globala, noi nu suntem in competitie cu vecinul meu din satul vecin, gata, s-a terminat, cu ei la piata din Chisinau, in piata internationala suntem cu Serbia, California, Brazilia, Argentina, cu astia ne batem.”

Cu toate acestea, viceministrul e convins ca daca facem putin efort, am putea reveni la faima istorica de mari producatori de odinioara...

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Inca prin 1800 noi exportam si uscam. In Europa exporturi foarte buna. Restaurantele din Franta nu se considerau high class daca nu aveau pruna de Basarabia.”