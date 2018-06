"Festivalul presedintelui" la Sadova. Dodon si Kirkorov au fost intampinati cu paine si sare, au cules capsuni, au facut baie de multime si au mers sa manance acasa la mama sefului statului - VIDEO

VIDEO IN CURAND

La ora 11 si jumatate, asa cum era programat la eveniment si-au facut aparitia presedintele Igor Dodon si cantaretul rus Filip Kirkorov. Ei au fost intampinati cu paine si sare si cantece populare.

Dupa discursurile inflacarate de pe scena, cei doi au facut o baie de multime si au trecut pe la fiecare taraba, gustand din bunatati.

Au cocchetata cu aparatele de fotografiat si in campul de capsuni, unde Dodon si Kirkorov au cules si au gustat din fructe.

Dupa ce s-au infruptat cu capsuni, a urmat ospatul oferit de mama presedentului. Noi nu am avut acces, insa Igor Dodon s-a laudat ca pe masa va fi peste, mamaliga, frigarui, placinte si vin de casa.

Festivalul a adunat multa lume, iar sute de kg de capsune au fost vandute ca paine calda. Aceste doua fete studiaza peste hotare, dar s-au intors special acasa pentru festival, pentru a-si ajuta parintii sa-si prezinte productia.

Vizitatorii au putut gusta si o tuica speciala.

Gospodinele spun ca s-au pregatit si ele intens si ca nu au dormit toata noaptea.

Vizitatorii au putut cumpara la targ si obiecte hand made, dar si caciuli din blana de carlan. Dupa ce si-au rasfatat papilele gustative, vizitatorii au trecut si prin parcul de distractii, unde s-a format o cada enorma.

Festivalul de la Sadova este la a cincea editie. In acest an evenimentul este organizat sub patronajul presedintelui, care este originar din aceasta localitate, iar invitatul special este Filip Kirkrov, care spune Dodon, a venit ca un prieten si va canta gratuit. Nu stim insa cine i-a cumparat biletele de avion. Inainte de a ajunge la Sadova Kirkorov a primit de la Igor Dodond titlul de artist al poporului in Republica Moldova.