Festivalul “Copacel” a adunat la Zaim o multime de pomicultori. Acestia au au pus in vanzare diferite soiuri de mar, cires, prun sau piersic - VIDEO

Festivalul “Copacel” a adunat la Zaim o multime de pomicultori. Elizaveta Muntean a venit la eveniment cu puieti de cais, par si cires, dar si un nou soi de piersic.

Elizaveta MUNTEAN, AGRICULTOR: “Avem diferite soiuri de visini, migdale 4 soiuri si piersici neobisnuiti pentru tara noastra si nu am scos inca soiurile de pruna aduse, pentru ca nu s-a copt inca frunza si s-ar primi o deteriorare a lemnului.”

Desi se lauda cu soiuri noi si puieti care vor da roada bogata, agricultorii se plang ca vanzarile au scazut in acest an. Si asta din cauza ca fermierii renunta sa mai planteze livezi pentru ca nu au unde exporta fructele.

Ion MUNTEAN, AGRICULTOR: “Avem toate soiurile de mar, cais, gutui. Piata de desfacere nu avem. Noi am fost si la expozitii cu sotia, dar multi producatori s-au dezis, dupa cele intampate anul acesta. Multi gospodari au ramas cu fructele pe deal.”

Expusi la vanzare au fost nu doar puietii, dar si diferite specii de flori.

“Le propunem trandafiri frumosi, altoiti. Avem vreo 15 feluri, de toate culorile si cataratori. Multa lume, suntem multumiti, vanzari bune, am vandut binisor.”

“Trandafiri si abricosi am cumparat. Un targ foarte frumos si ne place la toti. In fiecare an vin si cumpar de aici si la toti se prind copaceii si am si roada, iar in tot anul cumpar cate ceva nou.”

Si cum se obisnuieste la un festival, pe langa cele expuse si-au facut loc si bucatele traditionale.

“In tot anul pregatim frigarui din carne de casa. Aici il pregatim, aici il pastram caldut. Avem si mancare din carne de oaie. Tot de casa.”

Primarul din Zaim e mandru ca puietii din localitate ajung si peste hotarele tarii.

Ion VESTE, PRIMARUL COMUNEI ZAIM: “Noi in ultimii ani ne axam pe cifra de un milion de puieti annual, avem care exportam in Rusia si Ucraina. Producatorii nostri se straduie in tot anul sa imulteasca cu sorturi noi, visini italieniesti, grecesti, sorturi franceze care se aclimatizeaza bine la noi.”

Festivalul “Copacel” se afla la a patra editie.