Festivalul de muzica electronica Fosfor, aproape ca a ramas fara spectatori din cauza caniculei: "Este cald, dar cred ca spre seara va fi multa lume aici" - VIDEO

Din cauza caniculei, putini care s-au incumetat sa vina la deschidere. Totusi, primii care au aparut au spus ca s-au grabit sa ocupe locuri in fata.

"Este cald, dar cred că spre seară va fi multă lume aici."

"Am fost anul trecut şi am zis că nu vom renunţa nici în acest an. Este super. Desigur, aş vrea să fie organizate mai des."

Unul cate unul, dj-ii au aparut pe scena, iar cei veniti s-au delectat cu muzica buna.

21 de Dj vor participa la festivalul Fosfor, care an de an aduna tot mai multa lume. Aceste tinere, de exemplu, au indragit muzica electronica inca din adolescenta.





Artistii straini sunt incantati ca muzica electronica este pe placul publicului de la noi.

"Peste hotare, la festivaluri este pus accentul mai mult pe show deja decât pe muzică. Şi la noi deja este nu doar muzică, dar un concept întreg."

"De această dată, văd că totul este la un nivel mai bun. Dacă te uiţi la această scenă, înţelegi că este ceva fantastic."

Andrei si Dragos se vor ocupa azi de miscare scenica. Spun ca au venit sa surprinda publicul cu ceva unic pentru tara noastra.





Show-ul va incepe odata cu lasarea intunericului, cand atmosfera este incinsa de combinatia dintre culori si muzica electronica.

"Am pregătit o surpriză pentru oaspeţi, care va fi spre seară. Este un element din show. Facem accent anume pe DJ din Moldova, pentru că avem mulţi tineri talentaţi şi, din păcate, ei nu sunt cunoscuţi aici."

Festivalul Fosfor are loc pentru a treia oara. In acest an este organiza pe aerodromul din satul Horesti. Intrarea este libera, iar pentru cateva zone VIP, pretul pentru un bilet incepe de la 150 de lei.