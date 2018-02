Patru din zece copii din Moldova au cont pe o retea de socializare, desi accesul celor sub 16 ani, teoretic este interzis, arata un studiu realizat de organizatia internationala La Strada - VIDEO

In Republica Moldova, patru din zece copii cu varsta sub zece ani au deja un cont pe retelele sociale, iar doua treimi dintre copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani acceseaza zilnic Internetul.

85 la suta dintre adolescenti spun ca se conecteaza la la internet prin intermediul telefonului mobil. Iar fiecare al cincilea adolescent a primit de la necunoscuti pe retele de socializare fotografii si imagini video cu continut sexual.

Diana CHEIANU-ANDREI, CENTRU INVESTIGATII SI CONSULTANTA “SOCIOPOLIS”: “Datele indica faptul ca extrem de putini copii si adolescenţi – doar nouă la suta se adreseaza parintilor sau unui adult cerandu-i sfatul atunci cand primesc solicitari de a transmite informatii cu caracter sexual.”

Fiecare al treilea copil isi cauta prieteni in mediul online, iar fiecare al doilea spune ca s-a intalnit in viata reala cu persoane pe care le-au cunoscut doar pe Internet, iar apoi a regretat.

Diana CHEIANU-ANDREI, CENTRU INVESTIGATII SI CONSULTANTA “SOCIOPOLIS”: “Nu intotdeauna se cunoaste cine este in spatele aceai persoane cu care comunica copilul.”

Alarmant este, spun specialisti, ca multi copii indica pe retelele de socializare si datele personale cum ar fi adresa de domiciliu sau numarul de telefon.

Diana CHEIANU-ANDREI, CENTRU INVESTIGATII SI CONSULTANTA “SOCIOPOLIS”: “Copii nu cunosc riscurile privind cunoasterea datelor cu caracter personal.De cele mai dese ori practic in 84 la suta din cazuri indica numele corect al copilului inclusiv fotografii. La 8 % dintre copii sunt datele personale cu numarul de telefon de la domiciliu."

Parintii recunosc ca cei mici petrec mult timp pe internet si este destul de dificil sa monitorizeze mereu informatia pe care acestia o acceseaza.

“E ok ca parintele sa stie ce prieteni are copilul in privinta varstei cu cei cu care vorbeste.”

“Copilul pana la 10 ani trebuie sa aiba restrictii cat timp sa stea in telefon. Trebuie sa citeasca carti. Parintii trebuie sa verifice pentru ca sunt barbati care incep sa manipuleze copii si stiti ce urmari sunt.”

“Sa verifice cu greu parintilor le va reusi. Copilul daca doreste va gasi mereu cale sa faca ce vrea.”

Copii spun ca stau pe retele de socializare pentru a-si face noi prieteni.

“2-3 ore pe zi. Comunic cu prietenii. Primesti in lista de prieteni oameni necunoscuti. Nu doar pe cei care ii cunosc.”

“Parintii verifica telefonul tau mobil? Nu, dar cand eram mai mic da.”

“Parintii mei verifica rar, dar cred ca e ok pentru ca se simt asa mai in siguranta.”



Studiul “Siguranta copiilor pe Internet” a fost realizat pe un esantion de 1450 copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani. Marja de eroare este de 2,3 procente.