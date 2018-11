Fiecare al doilea moldovean din tara are un card bancar, arata datele BNM. In timp ce unii si-ar dori sa poata plati cu ele si calatoria cu troleibuzul, altii aduna bani pe ele: "Imi pun cate 200 lei pe luna, sa am pentru moarte"

VIDEO IN CURAND.

“Cu cardul cela ma folosesc acum, daca vreau sa transfer din pensia mea personala – 200-300 de lei pentru moarte. - Puneti pe card? - Da.”

Petra Diaconita si prietenul sau Vasile Robu cred ca ce-i in mana nu-i minciuna, asa ca atunci cand vine pensia – o scot de la banca dintr-o singura lovitura. Ambii locuiesc in satul Capriana.

“De ce am facut card, ma duc la Straseni, la bancomat, ma duc noaptea, ma duc ziua, ma duc duminica si e foarte comod.”

Cei care nu vor sa faca drum pana la raion, merg la posta din sat pentru a scoate banii de pe card, dar si acolo e cu… restrictii.



“- Posta are program de lucru de la ora 08 pana la 16:20. - Dupa ora patru nimeni nu poate scoate bani aici in sat. - Pai pana la ora 16.“

In sat nu poti achita cu cardul. Singurul magazin care avea terminal a renuntat la dispozitiv pentru ca era inconvenabil de intretinut, spune vanzatoarea.

“Chiar si din oras, vin in trecere de la manastire, se opresc, dar nu e posibil.”

Nu exista terminal nici la Manastirea Capriana din localitate, obiectiv vizitat de o multime de turisti.

“Cu numerar, cu bani vii.”

“Cu lei romanesti lucram, cu de ai nostri, dar cu cardul niciodata. - Cu euro lucrati? - Asa, cine nu are le schimbam, le dam rest, asa.”

Asa ca oamenii care o viziteaza, sunt nevoiti sa-si umple din timp buzunarele cu bani cash.

“Am calatorit cu microbuzul si stiu ca soferii nu au terminale pentru carduri.”

Specialistii spun ca acum unul din doi moldoveni detine un card.

Victor SUSU, DIRECTOR DEPARTAMENT SISTEM DE PLATI, BNM: “Comparativ cu anul 2016, cand patru locuitori detineau un card din 10.”

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Moldovenii cheltuie in medie 300 de lei la fiecare achitare cu cardul, in magazinele de la noi. Sunt mai risipitori atunci cand fac cumparaturi on-line de pe site-uri din strainatate. Statisticile arata ca 40 la suta din toate tranzactiile efectuate cu carduri emise in Moldova, sunt achizitii de marfuri si servicii de peste hotare.”

La moment in tara sunt in circulatie 1,8 milioane de carduri bancare, cu 60 la suta mai mult fata de 2014. Pentru comparatie, in tarile UE fiecarui locuitor ii revin in medie doua carduri de plata.