Fiecare al patrulea moldovean fumeaza, iar 70 la suta dintre fumatori au aprins prima tigara pe cand inca nu aveau 18 ani. Datele prezentate de Ministerul Sanatatii, de Ziua Mondiala fara Tutun - VIDEO

„Se impart pliante.”

Daca nu ar mai cumpara tigari, din banii economisiti timp de o saptamana, fumatorii si-ar putea procura doua bilete la film. Intr-un an - chiar si doua televizoare LED, se arata in pliantul pe care l-au primit mai multi trecatori din centrul capitalei.

„Daca lesi fumatul poti procura niste lucruri, daca nu, stai cu tigara in gura.”

Aceasta tanara spune ca a reusit sa-si ajute tatal, care a fumat mai multi ani, sa scape de acest viciu.

„I-am dat seminte de floarea soarelui, bomboane si i-am luat banii. „

Iar Ion ne-a povestit ca a lasat fumatul, din cauza mirosului insuportabil. Asa ca, panourile informative si pliantele oferite de responsabilii de la Ministerul Sanatatii nu par foarte motivationale, au spus trecatorii. Copiii din mai multe scoli au incercat sa ilustreze daunele fumatului prin desene, pe care le-au aranjat in Gradina Publica „ Stefan cel Mare”.

„Arata ca un ceas obisnuit, doar ca toate cifrele sunt aranjate invers. Acest lucru ar insemna ca din cauza fumatului, omul moare mai repede.„

Iar Anastasia spune ca a participat la initiativa, pentru a-si motiva mama sa se lase de fumat.

„A desenat cu mine, asa ca i-am spus sa nu mai fumeze. Mi-a zis ca va incerca. Acum fumeaza mai putin. „

Pentru a atrage atentia trecatorilor, in centrul capitalei au fost aranjate boxe, iar cativa instructori de fitness au indemnat oamenii sa faca exercitii fizice.

Fiecare al patrulea moldoveanean fumeaza, iar anual in jur de 6 mii de oameni din tara noastra mor, din cauza bolilor provocate de consumul de tutun. Autoritatile trag un semnal de alarma si sustin ca situatia se agraveaza an de an. Totusi, ministrul sanatatii nu a explicat exact ce masuri vor fi luate pentru a solutiona problema.

La doar 20 de minute dupa abandonarea fumatului, pulsul si tensiunea arteriala revin la normal, spun medicii. Dupa o zi, plamanii incep sa se curete de mucus si rezidurile cauzate de tutun, iar la 9 luni-orice problema de respiratie se reduce. La nivel global, in fiecare an 7 milioane de oameni mor din cauza acestui viciu. Consumul de tutun este considerat cea mai grava problema de sanatate.