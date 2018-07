Fiecare al treilea moldovean ar avea nevoie de un salariu de aproximativ 12 mii de lei, pentru a ramane in tara, iar fiecare al optulea spune ca ar accepta cel putin 20 de mii. Sondaj - VIDEO

Lilia GRIGOROI, PROFESOR: „10 mii de lei tot este putin. Preturile sunt ridicate. Viata este scumpa."

Fiind profesoara de mai multi ani, Lilia Grigoroi spune ca salariul ei abia ajunge la 7 mii de lei. Asta, in timp ce preda studentilor din doua institutii de invatamant: Academia de Studii Economice si Universitatea de Stat.

Lilia GRIGOROI, PROFESOR: „Servicii comunale, produsele alimentare. -Mergeti in vacanta?- Din contul sotului. Munceste in sectorul privat.„

Salariile moldovenilor sunt mici si aproape ca nu ajung pentru strictul necesar, au spus 80 la suta din respondenti, potrivit unui sondal realizat de Idis Viitorul. Totodata, intrebati ce lefuri ar accepta doar ca sa nu plece peste hotare, cei mai multi au spus ca ar avea nevoie de aproximativ 12 mii 500 de lei pe luna.

Veaceslav IONITA, EXPERT IDIS VIITORUL: „Este cu 2 mii mai mult decat anul trecut. Atunci, oamenii acceptau 9.900 de lei. „

Peste 12 la suta intre moldoveni sustin ca un salariu de pana la 20 de mii ar fi acceptabil pentru o viata decenta in Moldova, iar 5 la suta din respondenti au indicat o suma de aproape 30 de mii.

„-Macar 20 de mii de lei, pentru ca sa fie suficient, ca sa platesti facturile. „

La polul opus, potrivit ultimelor date, in Moldova exista putine institutii care ofera asemenea lefuri. Recent, Moldstreet a scris despre responsabilii de la dirijarea traficului aerian de la Moldatsa, care ar avea 25 de mii de lei lunar. Printre companiile care ofera salarii de zeci de mii conducatorilor de directii se numara Air Moldova, Moldova Gaz ori ANRE. Insa, salariul mediu pe economie in tara noastra este de 5 mii si 600 de lei, iar 60 la suta din angajati au mai putin.

„- 6 mii. - Va ajunge? - Nu. „

In mod special, le vine greu parintilor tineri, care abia si-au intemeiat o familie.

„Mai mult de 10 mii pe luna se cheltuie.

Veaceslav IONITA, EXPERT IDIS VIITORUL: „Tinerii sunt mai predispusi..“

Putini din cei care deja au plecat peste hotare ne-au spus ca intentioneaza sa se intoarca acasa.

„Acolo viata este mai simpla.„

In concluzie, sondajul arata ca migratia este vazuta cu ochi buni de moldoveni, fiind una dintre cele mai simple cai de a face un ban.

„- M-ati prins chiar cu gandul la asta. - Va ganditi sa plecati? - Da.„

In urma recensamantului din 2014, s-a stabilit ca peste 200 de mii de moldoveni ar fi peste hotare mai mult de un an, insa, in realitate, numarul acestora ar fi mult mai mare. Sondajul a fost realizat de Idis Viitorul pe un esantion de 1042 de persoane, in perioada 29 iunie-9 iulie. Marja de eroare este de 2,8 la suta.

