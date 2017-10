Fiecare copil are nevoie de parinti, iar abandonul nu este o solutie. Mesajul pe care il transmit trei spoturi dintr-o campanie initiata de CCF Moldova in comun cu Unicef si Ministerul Sanatatii - VIDEO

Fiecare copil are nevoie de parinti, iar abandonul nu este o solutie. Este mesajul pe care il transmit trei spoturi in desen animat lansate astazi. Acestea fac parte dintr-o campanie initiata de CCF Moldova in comun cu Unicef si Ministerul Sanatatii si se adreseaza familiilor care sunt pe punctul de a-si lasa copiii in grija statului.