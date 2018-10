Fiecare cu cate un elicopter? Erdogan si Dodon zboara la Comrat. Doua aeronove surprinse deasupra orasului - FOTO

Astazi strazile sunt curatate de masini, benzinariile nu lucreaza, iar sute de politisti au impanzit toata soaseaua spre Autonomia Gagauza, unde urmeaza sa ajunga presedintele turc, Recep Erdogan.

Presedintele turc urmeaza sa ajunga in Autonomia Gagauza. Ieri, Erdogan s-a intalnit cu Dodon la Presedintie, cu Filip la Guvern, si cu liderul PD la o cina de lucru.



Presedintele Turciei se afla in vizita oficiala in Republica Moldova, in perioada 17 si 18 octombrie, avand programate intalniri cu oficiali de la Chisinau, dar si din Autonomia Gagauza.