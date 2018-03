Fiecare dintre cele trei companii, care sunt gata sa livreze tichete de masa, au deja semnate parteneriate cu localuri si magazine unde muncitorii vor putea manca: "Peste 600 de localuri " - VIDEO

Trei companii sunt gata sa livreze tichete de masa pentru angajatii companiilor private. Fiecare dintre ele are semnate parteneriate cu localuri si magazine unde acestia sa poata lua masa in baza tichetelor. Totusi, desi legea a intrat in vigoare, aceasta nu poate fi aplicata pana nu va exista un regulament care sa explice cum functioneaza mecanismul.