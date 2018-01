Figureaza intr-un nou dosar penal. Motivul pentru care fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de inchisoare, nu este transferat la Penitenciarul din Lipcani - ZdG.md

La mai bine de noua luni de cand sentinta de condamnare la inchisoare pe numele fostului premier Vladimir Filat a fost mentinuta de Curtea Suprema de Justitie (CSJ), acesta continua sa se afle in Penitenciarul nr. 13 din capitala si nu in Penitenciarul nr. 2 din Lipcani, asa cum prevede hotararea instantei. Se intampla acest lucru pentru ca Vladimir Filat figureaza intr-un alt dosar penal, detalii despre care Procuratura Anticoruptie accepta sa ofere doar in scris, dupa formularea unei solictari de informatii.