Fiica celor doi soti care si-au pierdut viata in accidentul teribil de la Bacioi s-a stins la spital: cinci zile au luptat medicii pentru a o salva, insa totul a fost in zadar

Contactat de ProTv, seful spitalului de Urgenta, ne-a spus ca tanara in varsta de 24 de ani a decedat ieri seara la spital. A suferit traumatisme extrem de serioase.

Acum o saptamana a avut loc un grav accident la intrare in Bacioi. O Toyota s-a lovit violent cu un Mercedes. In urma impactului, doi soti au decedat pe loc, iar fiica acestora a fost transportata la spital in stare grava. Soferita Toyotei, impreuna cu trei pasageri s-au ales cu diverse leziuni.

