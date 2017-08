Dupa 6 zile in care s-a zbatut intre viata si moarte, fiica celor doi soti decedati in groaznicul accident de la Bacioi, s-a stins la spital. Ce spune soferita de la volanul Toyotei - VIDEO

Acum cateva zile, soferita de 33 de ani care era la volanul Toyotei, a fost transferata din reanimare in sectia de traume asociate. Starea femeii este mai buna, aceasta insa trebuie sa ramana sub supravegherea medicilor.

Am incercat sa discutam astazi cu ea, aceasta insa a refuzat sa ne vorbeasca in fata camerei de luat de vederi. In spatele acesteia ne-a spus ca nu-si aminteste cum s-a produs accidentul.

Stie doar ca a iesit din curtea casei impreuna cu sotul sau si alti doi pasageri, insa ce s-a intamplat mai departe s-ar fi sters din memorie. Din spusele medicilor, soferita a aflat ca in urma accidentului au murit doi soti, iar aseara s-a stins si fiica lor de 24 de ani.

Tragicul accident s-a produs vineri seara la intrare in Bacioi. O Toyota condusa de o femeie de 33 de ani s-a lovit violent cu un Mercedes in care se aflau un barbat si o femeie, sot si sotie, fiica lor, iubitul acesteia si inca un barbat.

Cu totii mergeau la o nunta in capitala, unde fiul cuplului decedat era nas. In urma impactului, cei doi soti au decedat pe loc, iar fiica lor a fost transportata la spital in stare grava.

Soferita Toyotei, impreuna cu trei pasageri s-au ales cu diverse leziuni. Politia a deschis o cauza penala insa nu ne ofera detalii despre circumstantele in care s-a produs accidentul.