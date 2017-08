Fiii primarului orasului Sangera, gasit impuscat in cap, spun ca nu cred ca tatal lor s-a sinucis. Acestia spera ca oamenii legii vor face lumina in acest caz - VIDEO

Fiii primarului orasului Sangera, gasit impuscat in cap in curtea casei sale, spun ca nu cred ca tatal lor s-a sinucis. Intr-un interviu oferit reporterilor de la Ziarul de Garda, cei doi tineri spun ca circumstantele in cazul mortii tatalui lor sunt neclare. Acestia spera ca oamenii legii vor face lumina in acest caz.