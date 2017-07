Fiind eliberat dupa ce a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare, Ilan Sor a revenit la primaria Orhei dupa un an, cat a fost in arest la domiciliu - VIDEO

Ilan Sor nu a venit la primarie la prima ora. Si-a facut aparitia in jurul orei 10, fiind inconjurat de bodiguarzi. A zabovit ceva timp la primarie dupa care a inceput inspectia prin oras. De aceasta data insotit si de presa. In parcul Ivanos, Ilan Sor era asteptat de cateva femei, aliniate ca la comanda cu flori in mana.

“Fiul nostru! Primarul nostru iubit!”

Ele spun ca l-au asteptat zilnic in parc in tot acest an cat a lipsit. Asa ca fiecare dintre ele a tinut neaparat sa-l pupe.

"Noi am stat in fiecare zi aici de cand el a fost eliberat si l-am asteptat, numai sa-l vedem un pic.”

S-a facut coada si l-a facut poze, iar primarul a promis ca duminica va veni in parc la dansuri.

“O sa-l luam la dans, si lambada o sa sa-l invatam si tot ce va trebui.”

La o gradinita din Orhei, renovata recent, Sor a fost intampinat cu paine si sare de catre doi pici imbracati in costume nationale. Potrivit primarului, in ultima perioada, doar pentru renovarea catorva grupe de la gradinitele din oras s-au cheltuit peste 2 milioane de lei. Localnicii se bucura ca orasul lor a devenit mai frumos si spun ca nu le prea pasa de unde vin banii pentru investitii.

“Eu am pensia 3000 de lei, o pensie buna si daca va trebui o sa-i dau din pensia mea, numai sa faca in continuare pentru Orhei tot ce poate.”

Unii oraseni se dau cu presupusul.

“-Pai a disparut un miliard intreg din tara, cum de unde bani? El nu a furat, el a luat si ne-a dat si noua. -Si se justifica asa? -Desigur.”

“-A furat banii poporului si i-a adus in Orhei.”

Ilan SOR, PRIMAR ORHEI: “-Aceste proiecte sunt finanţate din bugetul orasului, din fondul Pentru Orhei, care primeşte bani oficiali sub forma de binefacere de la companii private. Eu firme nu am, familia mea are şi îl finanţează.”

La intrebarile legate de dosarul in care a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare, ca de obicei, primarul a refuzat sa raspunda.

Ilan SOR, PRIMAR ORHEI: “Azi răspund doar la întrebările legate de Orhei.”

Primarul de Orhei se va afla in libertate pana la decizia Curtii de Apel. Abia pe 17 iulie urmeaza sa fie pronuntata decizia motivata a Judecatoriei Buiucani, iar in termen de 15 zile, ambele parti au dreptul sa o conteste. Ulterior dosarul urmeaza sa ajunga la Apel.

Cat mai exact va dura procesul, deocamdata nu se stie. Dupa ce ieri s-a anuntat ca Ilan Sor a fost invitat la Bruxelles de catre un grup de europarlamentari, avocatii lui spun ca deja au cerut instantei permisiunea ca acesta sa iasa din tara saptamana viitoare.

Sor a fost condamnat recent la 7 ani si 6 luni de inchisoare, acuzat de procurori ca ar fi obtinut din Banca de Economii peste 5 miliarde de lei, pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat.