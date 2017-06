Filialele bibliotecii Hasdeu au dat start programului estival "Rucsacul de vacanta” - doritorii vor studia noi modalitati de a utiliza tehnologiile informationale - VIDEO

Victoria si Elena sunt doua surori care din primele zile de vacanta au venit la biblioteca pentru a-si petrece timpul in lumea cartilor.

"-Eu citesc subsemnarile unei pustoaice.”

"- Iar eu citesc prieteni pe viata."

"In loc sa stam acasa se ne uitam la calculator sau la televizor am venit aici sa stam toate ziua si sa citim”.

Programul, Rucsacul de vacanta a fost lansat cu o zi dedicata lecturii. La biblioteca Transilvania, zeci de copii au fost nerabdatori sa deschida rucsacul. Pasionatii de lectura nu doar au citit carti, dar s-au intalnit si cu autori.

DARIA RADU, COMPOZITOARE: "Iata m-am pomenit si eu in rucsacul asta, am cantat piesele din care le cunosc din toate cantecele mele, am facut o execursie la Grigore Vieru in ceruri am cantat ,,multumim pentru pace”.

Dupa ce au cantat, picii si-au ales in fuga cartea care le-a trezit interesul si s-au lasat pierduti in lumea povestilor. Ei au argumentele lor de ce ar trebui sa citeasca.

"Citesc zece povesti hazlii despre pirati.”



"-De ce crezi ca copiii ar trebui sa citeasca?-Ca sa gasim de lucru si sa aiba noroc in viata”.

"Am gasit un titlu amuzant in carte ,,Sa rada gaina”, da gaina nu poate sa rada”.

"Putem sa cunoastem multe si imaginatia noastra e mult mai bogata si mai vesela”.

In cadrul programului fiecare zi de vacanta va fi diferita.

Ludmila CAPITA, BIBLIOTECARA: “Luni e ziua lecturii, martii e ziua tehnologiilor informatianale, ne-am planificat si ateliere de creatie si scrierea povestilor digitale, vor scrie muzica, vor inregistra pe Youtube, sa se distreze sa se simta bine.”

Era pustie sala de lectura pentru adulti. Totusi am intalnit cativa adolescenti absorbiti de carti.

“Cititul e ca o odihna interioara, ma odihnesc de galagia de la scoala”.

Desi traim intr-o era a tehnologiilor informationale, iar cartile sunt la un clik distanta, mai sunt dintre cei pentru care mersul la biblioteca inca este la moda.Zilnic in jur de 100 de oameni pasesc pragul acestei biblioteci.

MILA SERIMIT, SEF SERVICII, BIBLIOTECA TRANSILVANIA: "Cele mai citite carti pe moment sunt cartile de dezvoltare personala si romanele. De exemplu romanul "Fluturi"”.

Programul Rucsacul de vacanta este la cea de a doua editie si se va incheia pe 30 iulie.