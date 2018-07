Filip: "Banii pe care urma sa-i primim in aceasta luna de la europeni trebuiau sa fie folositi pentru a majora alocatiile pentru alimentatia copiilor in gradinite si scoli, dar si pentru cresterea salariilor celor care activeaza in educatie" - VIDEO

Banii pe care urma sa-i primim in aceasta luna de la europeni trebuiau sa fie folositi pentru a majora alocatiile pentru alimentatia copiilor in gradinite si scoli, dar si pentru cresterea salariilor celor care activeaza in educatie. Cel putin asta sustine premierul Pavel Filip, care da asigurari ca guvernul se va descurca si fara acesti bani.