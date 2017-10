Filip, dupa ce s-a apucat sa faca ordine in capitala: "Nu am nicio aspiratie la functia de primar de Chisinau". Candu a facut insa o gluma cu aluzii: "Pentru o perioada primaria sa fie in subordinea Guvernului"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Eu sunt in functia de prim-ministru si imi fac lucrul acolo unde sunt. Cat tine de toate aceste probleme asupra carora am atras atentia, sunt probleme cu care se confrunta cetatenii RM. Cat tine de ordinea in parcul public, toti sunteti de acord ca acolo nu este locul tuturor gheretelor si tarabelor, petru ca este un loc unde oamenii merg sa se relaxeze. Aceasta problema a trecut de limitele pe care eu mi le inchipuiam. Ati vazut ca au gasit acolo inspectorii. Toti trebuie sa lucreze in cadrul legal. Eu nu am nicio aspiratie asupra functiei de primar de Chisinau, multe interpretari sunt, dar eu va spun sincer ca incerc sa fac abstractie de declaratiile care se fac. Daca ar fi sa comentam aceste declaratii atunci nu ne mai ajunge timp sa lucram.





Andrian Candu, PRESEDINTE PARLAMENT: "Nu e vorba ca prim-ministru sa devina primar. O sa zic acus o gluma: macar pentru o perioada primaria ar trebui sa devina in subordinea Guvernului. A fost cu titlu de gluma, sper sa nu apara interpretari. Chisinaul are nevoie de un primar potrivit legii."

In ultima perioada, tot ce zice Filip devine lege in capitala. Acum doua zile, la sedinta Guvernului, Pavel Filip s-a aratat nemultumit de serviciile pe care le presteaza taximetristii in capitala. Ieri acestia au fost verificati si amendati.

Recent, Pavel Filip s-a aratat nemultumit si de starea parcurilor din capitala. Imediat, primarul interimar al capitalei, Nistor Grozavu a semnat o dispozitie pentru evacuarea chioscurilor si gheretelor de acolo, acestea fiind au fost verificate, iar proprietarii amendati.