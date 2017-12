Filip, despre publicarea sintezei raportului Kroll 2: "90 la suta din oamenii care apar in raport sunt onesti si din acest motiv nu le-a fost publicat numele" - VIDEO

Pavel FILIP, PREMIER: “90 la suta din acesti oameni sunt absolut onesti care pur si simplu au fost in acest circuit, de aceea nu pot fi facute publice aceste nume.“

Saptamana trecuta BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2. Documentul, care are 57 de pagini si este in limba engleza, nu contine numele beneficiarilor miliardului furat. In sinteza se arata ca investigatorii americani considera ca aceste nume ar trebui sa ramana confidentiale, pentru a nu prejudicia procesele civile si penale in desfasurare.

In document figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare.



“Ar trebuie sa se dea cu parerea instituiile de forta, in primul rand procuratira, a fost o abordare corecta, cum au spus si cei de la Kroll, daca ar fi sa facem publice toate numele care se gasesc in acest raport, 90 la suta din acest oameni sunt onesti care pur si simplu au fost in acest circuit, de aceea nu pot fi facute publice aceste nume. “